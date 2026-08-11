एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय में रक्तदान शिविर
-फोटो : 23 : रक्तदान शिविर में मौजूद एसएसबी कर्मी। पूर्णिया। सशस्त्र सीमा बल क्षेत्रक मुख्यालय पूर्णिया के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया
पूर्णिया। सशस्त्र सीमा बल क्षेत्रक मुख्यालय पूर्णिया के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप-महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ द्वारा किया गया। इस अवसर पर रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान एक महान एवं जीवनदायी कार्य है, जिससे अनेक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्राप्त होता है । उन्होंने सभी कार्मिकों को समय-समय पर रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर कमान्डेंट(प्रशासन) जनार्दन मिश्र ने कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में रक्तदान ही जीवन बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों की सहायता होती है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। रक्तदान शिविर सामाजिक सरोकारों के प्रति सशस्त्र सीमा बल की प्रतिबद्धता तथा जनसेवा के प्रति उसके समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
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