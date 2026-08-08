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केरल सीएम पर अपमानजक टिप्पणी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अर्जुन अयांकी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एर्नाकुलम ग्रामीण साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अयांकी द्वारा साझा किए गए एक पोस्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

केरल सीएम पर अपमानजक टिप्पणी, केस दर्ज

कोच्चि, एजेंसी। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी साझा करने के मामले में कुख्यात बदमाश अर्जुन अयांकी के विरुद्ध नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस राज्यभर में उसकी तलाश कर रही है। एर्नाकुलम ग्रामीण साइबर पुलिस ने अयांकी की ओर से पांच अगस्त को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट के आधार पर शुक्रवार रात मामला दर्ज किया। प्राथमिकी के अनुसार, अयांकी ने राज्य के मुख्यमंत्री सतीशन को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और लोगों के बीच दंगा भड़काने के इरादे से साजिश के तहत यह पोस्ट साझा कर यह टिप्पणी की गई थी।

यह पोस्ट अर्जुन अयांकी नाम के फेसबुक खाते से पांच अगस्त को अपलोड की गई थी।

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