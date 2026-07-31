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हरिद्वार से कांवड ला रहे आरिफ का जगह-जगह स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बड़ौत निवासी आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर 'गोमाता' को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए यात्रा की। उनके स्वागत के लिए जगह-जगह फूल-मालाएं प्रस्तुत की गईं। आरिफ और उसके साथी 22 जून को गंगाजल लेकर बड़ौत के लिए रवाना हुए हैं और 11 अगस्त को पंचमुखी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।

हरिद्वार से कांवड ला रहे आरिफ का जगह-जगह स्वागत

दाहा। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए बड़ौत निवासी आरिफ का जगह-जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आरिफ अपने दोस्तों संग गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कांवड़ लेकर आया है। बड़ौत निवासी आरिफ ने बताया कि वह अपने दोस्त रविंद्र, मोहित, सुशील के साथ 22 जून को हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ौत के लिए चले है। वह गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कांवड़ लाया है। बड़ौत के पंचमुखी मंदिर में 11 अगस्त को जलाभिषेक करेगा।

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