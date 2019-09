केरल का राज्यपाल बनाए जाने पर आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा?

राजीव सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सरकार ने इसके अलावा, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी सरकार ने राज्यपाल नियुक्त किया है। केरल का राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर आरिफ मोहम्मद खान की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सेवा करने का अवसर मिला है।

आरिफ मोहम्मद खान बने केरल के राज्यपाल: जानें उनके बारे में सब कुछ

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरिफ मोहम्मद खान ने केरल का राज्यपाल बनाए जाने पर कहा कि यह सेवा का अवसर है। भारत में पैदा होकर मैं सौभाग्यशाली हूं, जो विविधता में इतना विशाल और समृद्ध है। यह मेरे लिए भारत के इस हिस्से को जानने का एक शानदार अवसर है, जो भारत की सीमा बनाता है और इसे भगवान का अपना देश कहा जाता है।

Arif Mohd Khan on being appointed as Guv of Kerala: It's an opportunity to serve. Fortunate to be born in a country like India which is so vast&rich in diversity. It's a great opportunity for me to know this part of India, which forms boundary of India&is called god's own country pic.twitter.com/LZmF1FRN3Y