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हरिद्वार से कांवड ला रहे आरिफ का जगह-जगह स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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दाहा। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए बड़ौत निवासी आरिफ का जगह-जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वह अपने दोस्तों के साथ गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कांवड़ लाया है। आरिफ ने 22 जून को हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ौत के लिए यात्रा शुरू की। 11 अगस्त को पंचमुखी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।

हरिद्वार से कांवड ला रहे आरिफ का जगह-जगह स्वागत

दाहा। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए बड़ौत निवासी आरिफ का जगह-जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आरिफ अपने दोस्तों संग गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कांवड़ लेकर आया है। बड़ौत निवासी आरिफ ने बताया कि वह अपने दोस्त रविंद्र, मोहित, सुशील के साथ 22 जून को हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ौत के लिए चले है। वह गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए कांवड़ लाया है। बड़ौत के पंचमुखी मंदिर में 11 अगस्त को जलाभिषेक करेगा।

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