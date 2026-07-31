अर्जुन ने दो गोल्ड और दो सिल्वर मेडल हासिल किये
वाराणसी में रांची के टॉरियन वर्ल्ड स्कूल में जोन स्तरीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने रिकर्व में दो गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीते। टीम में अर्जुन, करण सिंह और कृशांग सिंह ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया। ये सभी अब 1 से 4 अक्तूबर को नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
वाराणसी। रांची के टॉरियन वर्ल्ड स्कूल में जोन स्तरीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। यहां पूर्वी जोन के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के तीरंदाजों ने भाग लिया। वाराणसी के अर्जुन ने रिकर्व में प्रतिभाग करते हुए दो गोल्ड तथा दो सिल्वर मेडल हासिल किये। साथ ही रिकर्व की टीम में खेलते हुए अर्जुन सिंह, करण सिंह तथा कृशांग सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब ये तीनों खिलाडी एक से चार अक्तूबर के बीच होने वाली नेशनल स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
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