घड़े के अंदर मिले 37 लोगों के अवशेष

वियनतियाने, एजेंसी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश लाओस के ‘जिएंग खुआंग’ पठार पर पुरातत्वविदों को पत्थर का विशाल घड़ा मिला है, जिसके अंदर एक हजार वर्ष पहले रहने वाले 37 लोगों के अवशेष पाए गए हैं। यह पत्थर का बर्तन लगभग चार फीट ऊंचा और सात फीट चौड़ा है। इस खोज ने पुरातत्वविदों को इसलिए सबसे अधिक उत्साहित किया है, क्योंकि इससे पहले ऐसे घड़ों में हमेशा जली हुई हड्डियां या राख ही मिलती थीं। पहली बार है, जब घड़े के अंदर बिना जली हुई हड्डियां मिली हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस जार का उपयोग 890 ईस्वी से 1160 ईस्वी के बीच कई पीढ़ियों द्वारा किया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार, इसका उपयोग प्राचीन समय में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए किया जाता था। उनका एक सिद्धांत यह भी है कि पहले के समय में शवों को अलग-अलग घड़ों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में उनकी हड्डियों को एक बड़े जार में इकट्ठा कर अंतिम दफन दिया जाता था。