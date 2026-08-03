घड़े के अंदर मिले 37 लोगों के अवशेष
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश लाओस के जिएंग खुआंग पठार पर पत्थर का एक विशाल घड़ा मिला है। इस घड़े में एक हजार वर्ष पहले के 37 लोगों के अवशेष मिले हैं, जो बिना जले हुए हैं। यह खोज पुरातत्वविदों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले ऐसे घड़ों में केवल जली हुई हड्डियां पाई जाती थीं।
वियनतियाने, एजेंसी। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश लाओस के ‘जिएंग खुआंग’ पठार पर पुरातत्वविदों को पत्थर का विशाल घड़ा मिला है, जिसके अंदर एक हजार वर्ष पहले रहने वाले 37 लोगों के अवशेष पाए गए हैं। यह पत्थर का बर्तन लगभग चार फीट ऊंचा और सात फीट चौड़ा है। इस खोज ने पुरातत्वविदों को इसलिए सबसे अधिक उत्साहित किया है, क्योंकि इससे पहले ऐसे घड़ों में हमेशा जली हुई हड्डियां या राख ही मिलती थीं। पहली बार है, जब घड़े के अंदर बिना जली हुई हड्डियां मिली हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस जार का उपयोग 890 ईस्वी से 1160 ईस्वी के बीच कई पीढ़ियों द्वारा किया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार, इसका उपयोग प्राचीन समय में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए किया जाता था। उनका एक सिद्धांत यह भी है कि पहले के समय में शवों को अलग-अलग घड़ों में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में उनकी हड्डियों को एक बड़े जार में इकट्ठा कर अंतिम दफन दिया जाता था。
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डीएनए जांच से खुलेगा राज
घड़े के अंदर से लोहे का चाकू, तांबे की घंटी, पत्थर की स्लैब, मिट्टी के बर्तन और कांच के मनके भी मिले हैं। वैज्ञानिक 37 लोगों के इन अवशेषों से डीएनए हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस सभ्यता और यहां रहने वाले लोगों के इतिहास से पर्दा उठ सके।
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