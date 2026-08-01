केंद्रीय पुरातत्व विभाग की टीम फिर पहुंची, गहनता से की पड़ताल

ओई गांव के टीले पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने पुनः जांच की। टीम ने 85 बीघा क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्राचीन अवशेषों की पहचान की, जिससे ये कुषाणकालीन होने की संभावना जताई गई। परीक्षण और कार्बन डेटिंग के बाद ही पुष्टि होगी। विशेष टीला घोषित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हरचंदपुर संवाददाता। थानाक्षेत्र स्थित ओई गांव के टीले पर शनिवार को केंद्रीय पुरातत्व विभाग की सात सदस्यीय टीम दोबारा जांच के लिए पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों में उत्सुकता का माहौल बना रहा। टीम ने कई घंटे तक पूरे 85 बीघा टीले की जांच-पड़ताल की। इसके बाद पूर्व प्रधान के घर जाकर प्राचीन अवशेषों का गहन परीक्षण किया। अधिकारियों ने इन्हें प्रथम दृष्टा लगभग दो हजार वर्ष पुराने कुषाणकालीन अवशेष होने की संभावना जताई है। हालांकि इसकी पुष्टि वैज्ञानिक परीक्षण, कार्बन डेटिंग और विस्तृत शोध के बाद ही होगी। दहिगवां मजरे ओई गांव निवासी गुरुदेई मौर्य के खेत में 23 जुलाई को लगातार बारिश के कारण गहरा गड्ढा बन गया था। गड्ढे के भीतर सुरंग जैसी संरचना दिखाई देने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। एसडीएम महराजगंज चंद्र प्रकाश गौतम की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जांच के लिए पत्र भेजा था। इसके बाद 28 जुलाई को एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजेंद्र यादव तथा अगले दिन राज्य पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविद डॉ. मनोज कुमार यादव ने स्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद शनिवार को एक बार फिर केंद्रीय पुरातत्व विभाग की सात सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान प्राथमिक जांच में संरचना की दीवार में प्राचीन ईंटें और मिट्टी के टूटे-फूटे बर्तनों के अवशेष मिले हैं。

पुनः जांच प्रक्रिया शनिवार को डॉ. राजेंद्र यादव के निर्देश पर एएसआई, लखनऊ की उप अधीक्षण पुरातत्वविद निकिता चंद्रा के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। इसमें उप अधीक्षण निकिता चंद्रा, डॉ. महेंद्र पाल, डॉ. सौरभ, निधि वर्मा, विभा पांडे, नक्शा नवीस राम नरेश यादव, छाया चित्रकार योगेश पाल शामिल रहे। टीम के चार सदस्य सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतरे और सुरंगनुमा संरचना की दीवारों, ईंटों तथा मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों का सूक्ष्म परीक्षण किया। ईंटों के आकार, निर्माण शैली और अन्य पुरावशेषों का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद अधिकारियों ने लगभग 85 बीघा क्षेत्र में फैले प्राचीन टीले का निरीक्षण किया। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पक्की मिट्टी के अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर जांच के लिए सुरक्षित किया गया। टीम ने गांव निवासी एवं अधिवक्ता अशोक प्रताप मौर्य (शोभनाथ) के घर जाकर वर्षों से संरक्षित प्राचीन प्रतिमाओं, ईंटों, धातु सामग्री, मुद्राओं, मोहरों, चूड़ियों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और कौड़ियों का भी अवलोकन किया। अशोक मौर्य ने बताया कि ये सामग्री वर्ष 1980 से समय-समय पर इसी टीले से प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा है। एएसआई अधिकारियों ने सभी पुरावशेषों का फोटोग्राफी और दस्तावेजीकरण कराया।

भविष्य की योजनाएँ उधर, जांच के दौरान राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), जायस के भूभौतिकी विभाग के प्रोफेसर सतीश कुमार सिन्हा भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि टीले के नीचे मौजूद संभावित संरचनाओं का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक से सर्वे किया जाएगा। यह बिना खुदाई की जाने वाली वैज्ञानिक तकनीक है, जिससे जमीन के भीतर मौजूद दीवारों, सुरंगों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं का पता लगाया जा सकता है।

एएसआई अधिकारियों के अनुसार, स्थल से प्राप्त सभी नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही टीले की वास्तविक ऐतिहासिकता, अवशेषों की आयु और सुरंगनुमा संरचना की प्रकृति पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। जांच के दौरान एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम, सीओ प्रदीप कुमार सहित राजस्व एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मामले में डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने इसे विशेष टीला बताते हुए संरक्षित करने को कहा है। बाकी जांच-पड़ताल जारी है। जमीन के नीचे से मिले अवशेष काफी महत्वपूर्ण हैं। शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल बारिश के बाद दिसंबर या जनवरी में टीले की खुदाई की संभावना है।