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आरव शर्मा ने क्रिकेट में रजत जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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ट्रांस हिंडन के वसुंधरा सेक्टर-11 में विद्या बाल भवन स्कूल के छात्र आरव शर्मा ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-एक अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। यह प्रतियोगिता 22 से 28 जुलाई तक उत्तराखंड में आयोजित हुई थी। उन्होंने नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका पाया।

आरव शर्मा ने क्रिकेट में रजत जीता

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा सेक्टर-11 स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आरव शर्मा ने सीबीएसई नॉर्थ जोन-एक अंडर-17 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रजत पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता 22 से 28 जुलाई तक उत्तराखंड के रायवाला स्थित मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित हुई। इसमें रजत जीतने के बाद उनका चयन सीबीएसई राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हुआ है। विद्यालय प्रबंधन ने इसे छात्रों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। प्रधानाचार्य डॉ. हरिदत्त शर्मा ने आरव शर्मा और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का यह शानदार परिणाम है।

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