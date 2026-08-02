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बाघ गलियारे से गुजरने वाली रेल लाइन को शर्तों के साथ मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने कई शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह गलियारा बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

बाघ गलियारे से गुजरने वाली रेल लाइन को शर्तों के साथ मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच टाइगर कॉरिडोर (बाघ गलियारा) में रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने कई शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के आधार पर बचाव उपाय शामिल किए जाएं। प्रस्तावित रेल लाइन सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर को दो अलग-अलग जगहों पर प्रभावित करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह गलियारा सतपुड़ा में जंगलों की निरंतरता और मध्य भारत में बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है。

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रेल लाइन के प्रभाव

रिपोर्ट के मुताबिक, रेल लाइन प्रजातियों की आवाजाही को सीमित, बाधित या रोक सकती है। ऐसा ट्रैफिक का शोर, ट्रेन की आवाजाही, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों जैसे कई कारणों से हो सकता है। इसके अलावा, इंसानों की बढ़ती मौजूदगी के कारण इंसान और जानवरों के बीच टकराव के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

प्रस्तावित परियोजना

प्रस्तावित परियोजना में मध्य रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में जुझारपुर से चिचोंडा तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित एक कमिटी ने इस साल मार्च में प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया था। कमेटी ने देखा कि रेलवे विभाग ने प्रोजेक्ट के असर को कम करने के लिए कई वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके डिजायन अभी पूरे नहीं हुए थे। बोर्ड ने कई शर्तों के आधार पर मंजूरी के लिए अपनी सिफारिश दी है।

सामान्य प्रश्न

इस रेल लाइन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
इस rail लाइन का निर्माण मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच किया जा रहा है।
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