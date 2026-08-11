राजस्थान : चूना पत्थर खनन परियोजना को मिली मंजूरी
राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के क्षेत्र में 280 हेक्टेयर खनन पट्टे के बावजूद एक चूना पत्थर खनन परियोजना को मंजूरी मिली है। यह परियोजना जैसलमेर के जोगा गांव में 960 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जिसमें हर साल 1.2 करोड़ टन चूना पत्थर निकालने का लक्ष्य है।
राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के प्राथमिक क्षेत्र में खनन पट्टे का 280 हेक्टेयर से ज्यादा यानी करीब 29 प्रतिशत हिस्सा आने के बावजूद एक चूना पत्थर खनन परियोजना को मंजूरी मिली। परियोजना को टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने की सिफारिश की गई। यह चूना पत्थर खनन परियोजना जैसलमेर के जोगा गांव में करीब 960 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है। परियोजना के तहत हर साल 1.2 करोड़ टन चूना पत्थर निकालने का लक्ष्य है।
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