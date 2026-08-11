Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान : चूना पत्थर खनन परियोजना को मिली मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के क्षेत्र में 280 हेक्टेयर खनन पट्टे के बावजूद एक चूना पत्थर खनन परियोजना को मंजूरी मिली है। यह परियोजना जैसलमेर के जोगा गांव में 960 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जिसमें हर साल 1.2 करोड़ टन चूना पत्थर निकालने का लक्ष्य है।

राजस्थान : चूना पत्थर खनन परियोजना को मिली मंजूरी

राजस्थान के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के प्राथमिक क्षेत्र में खनन पट्टे का 280 हेक्टेयर से ज्यादा यानी करीब 29 प्रतिशत हिस्सा आने के बावजूद एक चूना पत्थर खनन परियोजना को मंजूरी मिली। परियोजना को टर्म्स ऑफ रेफरेंस देने की सिफारिश की गई। यह चूना पत्थर खनन परियोजना जैसलमेर के जोगा गांव में करीब 960 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है। परियोजना के तहत हर साल 1.2 करोड़ टन चूना पत्थर निकालने का लक्ष्य है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News Rajasthan
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।