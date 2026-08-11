गोरखपुर से दिल्ली और मुम्बई अमृतभारत एक्सप्रेस को बोर्ड की मंजूरी
गोरखपुर से नई दिल्ली और मुम्बई तक चलेगी अमृतभारत बोर्ड ने जारी किया
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर से दिल्ली और मुम्बई (बांद्रा) के लिए अमृतभारत एक्सप्रेस की मंजूरी मिल गई है। निदेशक कोचिंग (रेलवे बोर्ड) संजय आर नीलम ने सोमवार को मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। गोरखपुर से दिल्ली तक अमृतभारत एक्सप्रेस ट्रेन 15095/15096 नंबर से चलेगी जबकि गोरखपुर से बांद्रा अमृतभारत एक्सप्रेस ट्रेन 15085/15086 नंबर से चलेगी। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने बाद एनई रेल प्रशासन ने ट्रेन संचलन की तैयारी शुरू कर दी है。
रेलवे बोर्ड की मंजूरी
रेलवे बोर्ड ने प्रयोग के तौर पर अभी इन दोनों ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन चलाने की मंजूरी दी है। यात्रियों की डिमांड बढ़ने पर इनके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। बिहार से चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसमें लखनऊ के रास्ते आनंदवihar से दरभंगा के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस है। भविष्य में रेलवे बोर्ड 24 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर उतारने जा रहा है। अफसरों के मुताबिक इनमें से तीन लखनऊ के रास्ते चलेंगी।
यात्रियों को ये सुविधाएं मिलेंगी
बिना एसी वाली अमृत भारत एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। टॉक-बैक सिस्टम से यात्री आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर सकेंगे। वैक्यूम बायो टॉयलेट, आरामदायक सीटों की सुविधा मिलेगी। 22 बोगियों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में 1834 यात्री सफर कर सकेंगे। ये ट्रेनें 130 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी।
शेडयूल
गोरखपुर से दिल्ली साप्ताहिक (15095)
गोरखपुर से दिल्ली प्रस्थान का दिन : गुरुवार
गोरखपुर से प्रस्थान का समय : रात 10.45 बजे
दिल्ली पहुंचने का समय : दोपहर 12.50 बजे
दिल्ली से गोरखपुर साप्ताहिक (15096)
दिल्ली से गोरखपुर प्रस्थान का दिन : शुक्रवार
दिल्ली से प्रस्थान का समय : दोपहर 2.00 बजे
गोरखपुर पहुंचने का समय : सुबह 6.25 बजे
इन स्टेशनों पर रुकेगी
खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद स्टेशन
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सप्ताहिक शेड्यूल
गोरखपुर से बांद्रा साप्ताहिक (15085)
गोरखपुर से बांद्रा प्रस्थान का दिन : शुक्रवार
गोरखपुर से प्रस्थान का समय : सुबह 7.50 बजे
बांद्रा पहुंचने का समय : शाम 6 बजे
बांद्रा से गोरखपुर साप्ताहिक (15086)
गोरखपुर से बांद्रा प्रस्थान का दिन : शनिवार
बांद्रा से प्रस्थान का समय : रात 9.20 बजे
गोरखपुर पहुंचने का समय : सुबह 6.45 बजे
इन स्टेशनों पर रुकेगी
खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर, टुंडला, आगरा फोर्ट, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, मंडी, शामगढ़, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, पालघर और बोरीवली स्टेशन
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
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