कैबिनेट:::::जेवर लिंक एक्सप्रेस वे का रास्ता साफ
कैबिनेट की बैठक में जेवर लिंक एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। यह 74.46 किमी लंबा होगा और इसके निर्माण पर 8585.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी।
कैबिनेट की बैठक में 74.46 किमी 6 लेन एक्सप्रेस वे को मंजूरी जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी
लखनऊ। विशेष संवाददाता
जेवर लिंक एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। छह लेन का एक्सप्रेस वे 74.46 किमी लंबा होगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर 8585.51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होगा और बुलंदशहर में बहांपुर गांव पास गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। इससे जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
उद्योगों को मिलेगा नया कॉरिडोर
जेवर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण से गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित किए जा रहे औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक क्लस्टर को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इससे कार्गो, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथारिटी (यूपीडा) की होगी। यमुना एक्सप्रेस वे को भी कनेक्ट करेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेस पर अंडरपास सात, छोटे बुल 11, बड़े पुल 3, दो बड़े अंडरपास, एक फ्लाईओवर, चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेस वे परियोजना को दो पैकेज में विकसित किया जाएगा। पहला पैकेज नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू होकर बुलंदशहर के .बिचौला गांव तक रहेगा। दूसरे पैकेज का निर्माण बुलंदशहर के बिचौला से बहांपुर तक किया जाएगा। अगले 30 वर्ष के ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखते हुए छह लेन का एक्सप्रेस वे बनेगा।
औद्योगिक विकास को गति मिलेगी
जेवर लिंक एक्सप्रेस बन जाने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उद्योगों को नया कॉरिडोर मिल जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी होने से प्रयागराज तक सफर करने वालों को नया रास्ता मिल जाएगा। अभी जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट है। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस नाते भी यह लिंक एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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