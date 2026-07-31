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कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान ओलंपियाड के लिए आवेदन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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पैनल... पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय के छात्र-छात्राएं उ

कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान ओलंपियाड के लिए आवेदन शुरू

लाखो। अशोक नगर पोखरिया स्थित कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल में हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय के छात्र-छात्राएं उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह परीक्षा विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और प्रतिस्पर्धी कौशल को निखारने का अच्छा अवसर है। प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने बच्चों का आवेदन अवश्य कराएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

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