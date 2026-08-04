एप्पल इंडिया का राजस्व 20 प्रतिशत बढ़ा
दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व 20% से अधिक बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। आईफोन की वार्षिक आपूर्ति में 24% की वृद्धि हुई है। एप्पल का भारतीय कारोबार 10 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग एक लाख करोड़ रुपये के बराबर है।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का भारत में राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि आईफोन की आपूर्ति सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक, एप्पल के भारतीय कारोबार की आय 10 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गई है, जो भारतीय मुद्रा में करीब एक लाख करोड़ रुपये के बराबर है। वित्त वर्ष 2024-25 में एप्पल इंडिया की एकीकृत आय लगभग 79,000 करोड़ रुपये रही थी।
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