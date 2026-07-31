एप्पल ने जून तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व कमाया
एप्पल ने जून तिमाही में 109.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 16 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि भारत समेत अधिकांश उभरते बाजारों में देखी गई है। अमेरिका का योगदान सबसे अधिक रहा, लेकिन वृहत्तर चीन की वृद्धि दर 22.42 प्रतिशत थी।
नई दिल्ली। एप्पल ने जून तिमाही में 109.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 16 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने यह वृद्धि भारत सहित अधिकांश उभरते बाजारों में वृद्धि के दम पर हासिल की है। हालांकि कंपनी ने मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति बाधाओं को लेकर जोखिम भी जताया है। एप्पल के राजस्व में अमेरिका क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, लेकिन वृद्धि दर के लिहाज से वृहत्तर चीन 22.42 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद यूरोप में 22.4 प्रतिशत और एशिया-प्रशांत के अन्य क्षेत्रों में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
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