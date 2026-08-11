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सावन बाद मथुरा चलें : देवराहा शिवनाथ दास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की अपील, परम सिद्ध विदेह संतश्री देवराहा शिवनाथ दासजी ने पूरब टोला दोघरा में आयोजित प्रेस वार्ता में संतश्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महायोगी ब्रम्हलीन श्रीदेवराहा बाबाजी...

सावन बाद मथुरा चलें : देवराहा शिवनाथ दास

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की अपील बिहिया। परम सिद्ध विदेह संतश्री देवराहा शिवनाथ दासजी ने पूरब टोला दोघरा में आयोजित प्रेस वार्ता में संतश्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महायोगी ब्रम्हलीन श्रीदेवराहा बाबाजी महाराज का शिष्य होने के नाते मैं सभी हिन्दू संगठनों के लोगों सहित तमाम लोगों से अपील करता हूं कि श्रावण माह बाद सभी लोग मथुरा चलें और तब तक स्थिर न बैठें, जब तक कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्त न हो जाए।

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आगामी तिथियाँ

मैंने सात सितंबर 2024 को अयोध्या और नौ सितंबर 2024 को श्रीदेवराहा धाम सिअरुआ में कहा था कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी भी मुक्त होगा। भगवान अपने गर्भ गृह में विराजमान होंगे। अब वह समय आ रहा है कि हम सभी सनातनी एकजुट हों।

देशभर में बैठकें

संतश्री ने आगे कहा कि इसके लिए हमलोग बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बैठक करेंगे। वहीं श्री रामनवमी शोभायात्रा ट्रस्ट के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने कहा कि मैं सभी सनातनी माताएं बहनें और भाइयों से यह अपील करता हूं कि आप सभी इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लें और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराकर भगवान श्री कृष्ण को गर्भ गृह में विराजमान करायें। राजेश्वर पासवान ने कहा कि हम लोग कार सेवक बनकर कांवड़ यात्रा के समापन के बाद अपने सद्गुरु संतश्री देवराहा शिवनाथ दासजी महाराज का आशीर्वाद लेकर और सभी सनातनी माताएं- बहनें और भाइयों के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि जायेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतश्री ने कब मथुरा चलने की अपील की?
संतश्री ने श्रावण माह के बाद मथुरा चलने की अपील की।
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