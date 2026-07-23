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लखीसराय : राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए अवसर, ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कजरा, एक संवाददाता। मोहम्मद महफूज आलम ने राशन कार्ड से वंचित परिवारों से अपील की है कि वे ऑफलाइन आवेदन करें। पात्र परिवारों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना अनिवार्य है। क्षेत्रीय विक्रेताओं से सहायता मांगी जा सकती है। यह पहल जरूरतमंदों को सरकारी खाद्यान्न योजना से लाभान्वित करेगी।

लखीसराय : राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए अवसर, ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अपील

कजरा, एक संवाददाता। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) मामलों के जानकार मोहम्मद महफूज आलम ने राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों से ऑफलाइन आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है और वे सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए आवेदन करने का यह अच्छा अवसर है।

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आवेदन प्रक्रिया

मोहम्मद महफूज आलम ने लाभुकों को जानकारी देते हुए बताया कि पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाएगा, ताकि पात्र लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इनमें आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, परिवार का सामूहिक फोटो तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल हैं। वे दस्तावेज में से किसी एक की कमी से आवेदन लंबित रह सकता है।

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सरकारी योजनाओं का लाभ

उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए जिन परिवारों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, वे बिना विलंब आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सहायता के लिए वे नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपूर्ण दस्तावेजों के कारण आवेदन लंबित हो सकते हैं, इसलिए सभी आवश्यक कागजातों के साथ ही आवेदन जमा करें।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राशन कार्ड से वंचित जरूरतमंद परिवारों को सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
पात्र परिवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
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