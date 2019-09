पठानकोट में तैनात हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर, खासियत जान पाक के भी उड़ जाएंगे होश

भारतीय वायुसेना और भी ताकतवर होगी क्योंकि वायुसेना के बेड़े में आठ अपाचे (Apache attack helicopter) के शामिल हो गए। अपाचे के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि यह और भी घातक हो जाएगी। अपाचे हेलीकॉप्टर को पठानकोट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल कराया गया। अमेरिका से भारतीय वायसेना से कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए आठ अमेरिका निर्मित 'अपाचे एएच-64ई लड़ाकू हेलीकॉप्टर को जब वायुसेना में आज शामिल कराया गया, तब एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ पठानकोट में मौजूद थे।

पाक के छूटेंगे पसीने: आज वायुसेना में शामिल होंगे 8 अपाचे हेलीकॉप्टर

बता दें कि अपाचे एएच-64ई दुनिया के सबसे उन्नत बहु-भूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है। आईएएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर आईएएफ में शामिल होने जा रहे हैं, जो बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे।'

Punjab: Apache helicopter of the Indian Air Force ready to be inducted at the Pathankot Air Base. The Indian Air Force will induct 22 of these choppers acquired from the US. pic.twitter.com/ezJoGMaRW7