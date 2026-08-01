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एम्स ऋषिकेश की चोरी में आंध्र का शातिर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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आरोपी की तलाशी में 50 लाख के गहने और दो फर्जी आधार कार्ड बरामदअंजाम ऋषिकेश, संवाददाता। एम्स कर्मचारी के आवास में चोरी के आरोप में आंध्रप्रदेश के शातिर

एम्स ऋषिकेश की चोरी में आंध्र का शातिर गिरफ्तार

एम्स कर्मचारी के आवास में चोरी के आरोप में आंध्रप्रदेश के शातिर किस्त के चोर को गिरफ्तार किया है। तलाशी में पुलिस को आरोपी से 50 लाख रूपये कीमत के गहने मिले हैं। दो फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस ने आरोपी की तलाशी में बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने गुजरात के सिविल अस्पताल में चोरी की बात कही है, जिसका माल भी पुलिस को आरोपी से मिला है।

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