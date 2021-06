GDP पर चिदंबरम के आरोप का अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, कहा- शुतुरमुर्ग पढ़ रहा आर्थिक डेटा

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के आरोपों का बिंदुवार तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ''उन्हें आश्चर्य नहीं है कि पूर्व कांग्रेस नेता ने कठिन डेटा को अनदेखा कर दिया और व्हाटबाउट को अपनी सहूलियत के लिए चुना।' ठाकुर ने दावा किया कि लगातार सुधारों और मजबूत बुनियादी बातों ने सुनिश्चित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत को 24.4% की गिरावट से वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, "जब आप भारतीय उद्यमियों, छोटे व्यवसायों, व्यापारियों और MSMEs के खुद को पुनर्जीवित करने के लचीलेपन पर संदेह करते हैं, तो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 12.5% ​​बढ़ने का अनुमान लगाती हैं। इसमें हम अनुमानित दो अंकों की वृद्धि वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं।" उन्होंने एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा, 'केवल एक शुतुरमुर्ग ही इनकार करेगा कि यह ग्राफ वी आकार का है।'

