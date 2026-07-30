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अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया--------------------------------------जांच के लिए समिति को मामला भेजने व बिना शर्त माफी मांगने की मांग ------------------नईदिल्ली।...

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया------------------------------------- -जांच के लिए समिति को मामला भेजने व बिना शर्त माफी मांगने की मांग

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में राहुल गांधी पर सदन के कामकाज के नियम 252 व 253 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पत्र में बुधवार को सदन में राहुल गांधी के द्वारा असंसदीय शब्दों के प्रयोग व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना किसी पूर्व नोटिस के बिना किसी सबूत के आरोप लगाने को विशेषाधिकार हनन का मुद्दा बनाया गया है।

विशेषाधिकार हनन का आरोप

ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे तीन पृष्ठों के पत्र में सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही का हवाला देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सदन में न केवल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तथा उनके खिलाफ गंभीर एवं बेबुनियाद आरोप लगाए। नोटिस में ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह मामले में विस्तृत जांच एवं उपयुक्त कार्रवाई के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजें। नोटिस में राहुल गांधी को सदन और शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

उचित कार्रवाई की मांग

विशेषाधिकार हनन के नोटिस में ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का उपयोग किया। चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। ठाकुर ने अपने नोटिस में सदन के कामकाज व प्रक्रिया के नियम 352 के घोर उल्लंघन का हवाला दिया है। इस नियम के अनुसार सदन में इडियट और अंधभक्त जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। यह संसद की गरिमा को कम करने वाला बयान है और सदन की अवमानना का सीधा मामला बनता है।

अधिकारों का उल्लंघन

नोटिस में लोकसभा के नियम 353 का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। यह नियम साफ कहता है कि बिना अग्रिम नोटिस के किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद गंभीर और निराधार आरोप लगाए। उन्होंने इस बयान के लिए स्पीकर और संबंधित मंत्री को कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया था। राहुल गांधी ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत भी पेश नहीं किया।

राहुल गांधी से माफी की भी मांग

ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के आपत्तिजनक शब्दों को नियम 380 और 381 के तहत रिकॉर्ड से पूरी तरह बाहर किया जाए। उन्होंने राहुल गांधी से सदन और केंद्रीय गृह मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की है।

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सामान्य प्रश्न

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या आरोप लगाया?
अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना सबूत आरोप लगाए।
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