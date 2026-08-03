गुवा प्रक्षेत्र के विकास कार्यों का लिया जायजा
गुवा के सारंडा वन प्रमंडल की सहायक पदाधिकारी अनुराधा मिश्रा ने रविवार को वन संरक्षण एवं विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधरोपण, जल संरक्षण, और वन सुरक्षा के कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। वनकर्मियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी और पौधों की रक्षा में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया गया।
गुवा, संवाददाता। सारंडा वन प्रमंडल की सहायक पदाधिकारी (आईएफएस) अनुराधा मिश्रा ने रविवार को गुवा प्रक्षेत्र में संचालित वन संरक्षण एवं विकास योजनाओं का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पौधरोपण, जल संरक्षण तथा वन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित वनकर्मियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए तथा पौधों की सुरक्षा व रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान गुवा प्रक्षेत्र के वनरक्षी कमल महतो, वनकर्मी छोटेलाल मिश्रा एवं शंकर दास सहित अन्य वनकर्मी उपस्थित रहे।
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