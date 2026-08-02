जातिगत जनगणना उनकी पार्टी की प्रमुख मांग रही: अनुप्रिया पटेल
बहराइच की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनका दल हमेशा पिछड़े और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना के फैसले को अपनी पार्टी की प्रमुख मांग बताया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।
बहराइच,संवाददाता। केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल (एस) सरकार में रहते हुए हमेशा पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद करता रहा है। जातिगत जनगणना कराने का सरकार का फैसला उनकी पार्टी की प्रमुख मांगों में शामिल था और यह उसी लंबे प्रयास का परिणाम है।उन्होंने विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का भी ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रविवार दोपहर करीब एक बजे बहराइच पहुंचीं। यहां उन्होंने पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से संगठन को मजबूत करें और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं।
पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।अनुप्रिया पटेल ने कई समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सांसद पप्पू यादव के हालिया प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि यह समस्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है। इसके रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून लागू किया है।नानपारा विधायक राम निवास वर्मा, जिला अध्यक्ष गिरीश पटेल, अविनाश साहू, संजीव सिंह राठौर सहित पार्टी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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