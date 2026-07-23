ढ़ोल-नगारों के साथ रालोद के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यभार सम्भाला
लखनऊ, राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यह पद उनकी जिम्मेदारी है और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का अभियान चलाएंगे। इस दौरान चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका भव्य स्वागत किया गया।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अनुपम मिश्र ने कहा कि उनके लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का यह केवल एक पद नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं और विश्वास की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे।
कार्यकर्ताओं की शक्ति
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक मंडल, जिले, विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव और युवाओं के उत्साह का समन्वय कर संगठन को नई दिशा दी जाएगी। वर्षों से समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी तथा युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, शिक्षकों और समाज के प्रत्येक वर्ग को पार्टी से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया।
चौधरी चरण सिंह का सम्मान
इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल स्वागत समारोह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोक दल की मूल विचारधारा और चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान को सर्वोच्च स्थान देने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संगठन में प्रारंभ हुई यह नई परंपरा आने वाले समय में प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की पहचान बनेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
भव्य स्वागत
इससे पूर्व अनुपम मिश्रा ने नई परम्परा शुरू करते हुए स्वागत मंच पर चढ़ने से पहले पार्टी कार्यालय में स्थापित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व प्रदेश कार्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को विशेष रूप से सजाकर और उसे माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया हो। इसके उपरांत मुख्य मंच पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इसे राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा एवं चौधरी चरण सिंह के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने वाली एक नई एवं प्रेरणादायी परंपरा बताया।
पहली बार प्रदेश मुख्यालय में
इस बीच कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार प्रदेश मुख्यालय पहुंचे अनुपम मिश्रा का ढोल-नगाड़ों, पुष्पवर्षा और फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अनुपम मिश्रा अपने महानगर स्थित आवास से समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान मार्ग में अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार नारों के साथ उनका अभिनंदन किया गया।
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