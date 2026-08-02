प्रादेशिक या खेल पन्ना : एशिया-पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में दौड़ेगा अनुपम एशिया-पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में दौड़ेगा अनुपम

एशिया-पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में दौड़ेगा अनुपम हरनौत के नियामतपुर गांव का अनुपम बढ़ाएगा तिरंगे की मान 800 मीटर दौड़ में भारतीय टीम के संभावितों में है शामिल फोटो : अनुपम-पैरा एथलीट अनुपम कुमार का फाइल फोटो। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नालंदा के हरनौत में एक नयी खेल क्रांति का जन्म हो चुका है।

हरनौत में खेल क्रांति अभी कुछ दिन पहले ही झंडू कुमार ने दुनिया में हरनौत की प्रतिभा का डंका बजाया। अब हरनौत के नियामतपुर से एक और सितारे के निकलने की कहानी तैयार हो रही है। सब कुछ ठीक रहा तो गांव का अनुपम कुमार एशिया-पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैम्पिनशिप में दौड़ता और तिरंगे का मान बढ़ाता दिखेगा। उसका चयन भारतीय टीम के संभावितों में किया गया है।

प्रतियोगिता की जानकारी वह 800 मीटर दौड़ में अपनी चुनौती पेश करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन तीन से 10 अक्टूबर तक मलेशिया के पेनांग में किया जाएगा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा जारी संभावित खिलाड़ियों की सूची में अनुपम कुमार के शामिल होने पर हरनौत में खुशी का माहौल है।

अनुपम की मेहनत और उपलब्धियां कोच कुंदन कुमार पांडेय ने कहा कि उनकी यह उपलब्धि कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। उनके पिता मजदूरी करते हैं और माता गृहिणी है। वह दोनों कानों से सुनने में असमर्थ है। हरनौत स्टेडियम में सबसे पहले उन्हें अनुपम ही मिला था। वह पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुका है। उनके नाम पर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। वह पेरिस के डेफ समर ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। बधाई देने वालों में रवि कुमार, प्रमोद कुमार, सतनाम कबीर, ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुभाष कुमार, विनय कुमार, ओमप्रकाश पटेल, विकास, संजू कुमारी, चंदा कुमारी आदि शामिल हैं।