सपा प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बने अनुज
बागपत के अनुज यादव को सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी से उन्हें यह सम्मान दिया। अनुज की नियुक्ति से सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
बागपत। शाहपुर पदड़ा निवासी अनुज यादव को सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया। अनुज यादव के आमंत्रित सदस्य नामित होने से सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
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