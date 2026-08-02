राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ, दौड़ व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित
जलालाबाद के प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा' अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पीएम मोदी का व्याख्यान लाइव दिखाया गया। छात्रों ने नशा मुक्ति के प्रति शपथ ली और दौड़ एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार ने किया।
जलालाबाद। प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत, प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी द्वारा दिए गए व्याख्यान लाइव टेलीकास्ट को कॉलेज मे उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक सुना। कॉलेज में उपस्थिति सभी छात्र छात्राओं को असिस्टेंट प्रोफेसर जयेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति भारत के अंतर्गत शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य किया। कार्यक्रम आयोजक डॉ. अवधेश कुमार के निर्देशन में 100 वी. दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन में पुरुष वर्ग से योगेश शुक्ला, राजकमल, विवेक कुमार, प्रथम स्थान पर रहे और महिला वर्ग से 100 मीटर दौड़ में अंशिका वर्मा प्रथम अमृता देवी, द्वितीय मनोरमा तृतीय स्थान पर रही।इसी
के साथ कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में इफरा प्रथम एकता द्वितीय और सृष्टि गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर कॉलेज में दिव्यांशी , रिंकी गुप्ता ,मुस्कान सिंह, अंचल जैन, साधना देवी ,आकांक्षा राजपूत ,दिव्यांशी ,योगेश शुक्ला ,राजकमल और विवेक कुमार जैसे सक्रिय छात्र-छात्रा उपस्थित रहे।
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