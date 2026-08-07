महिलाओं से अश्लील हरकत करते गिरफ्तार
बलरामपुर में मिशन शक्ति व एंटी रोमियो अभियान के तहत पुलिस ने अश्लील टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपित विशाल वर्मा राहगीर महिलाओं और युवतियों से अभद्रता कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक कर रही थी।
बलरामपुर। मिशन शक्ति व एंटी रोमियो अभियान के तहत गश्त के दौरान उतरौला पुलिस ने महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी व आपत्तिजनक हरकतें करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के निर्देशन में महिला उपनिरीक्षक शालिनी सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक कर रही थीं। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम हलईडीह के पास एक युवक राहगीर महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी अश्लील गाने गाते हुए महिलाओं को चॉकलेट दिखाकर लुभाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
पकड़े गए युवक की पहचान विशाल वर्मा (19) निवासी ग्राम हलईडीह थाना उतरौला के रूप में हुई। पूछताछ में उसने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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