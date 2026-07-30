एंटी रोमियो अभियान में दो मनचले गिरफ्तार, महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप

टांडा में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो अभियान के तहत दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर अशोभनीय हरकतें करने और महिलाओं पर फब्तियां कसने का आरोप है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया है।

टांडा, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान के तहत टांडा पुलिस क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों से दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार, अश्लील टिप्पणियां करने और आपत्तिजनक इशारे करने का आरोप है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि कोतवाली टांडा में तैनात महिला उपनिरीक्षक वंदना मौर्य अपनी टीम के साथ महादेवा मंदिर परिसर में एंटी रोमियो अभियान के तहत गश्त कर रही थीं।

गिरफ्तारी का विवरण इसी दौरान सूचना मिली कि झूले के पास एक युवक आने-जाने वाली महिलाओं और युवतियों पर अश्लील फब्तियां कस रहा है तथा अभद्र इशारे कर रहा है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनूप कुमार पुत्र बरसाती हरिजन, निवासी ग्राम डुहिया, थाना कोतवाली टांडा बताया।

दूसरी गिरफ्तारी इसी अभियान के तहत अलीगंज थाना पुलिस ने घूरशाह तिराहे के पास एक युवक को महिलाओं से अशोभनीय हरकत करते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसकी पहचान सचिन उर्फ भोला पुत्र परशुराम, निवासी मुबारकपुर, कोतवाली टांडा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी राहगीर युवतियों पर फब्तियां कस रहा था और अश्लील इशारे कर उन्हें असहज कर रहा था।

कानूनी कार्रवाई दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकार प्रदीप सिंह चंदैल का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अभद्रता करने वालों के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।