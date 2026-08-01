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बाल तस्करी के खिलाफ चला वेदिक सोसाइटी का अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार में विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के मौके पर वेदिक सोसाइटी ने बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक प्रमुख अभियान शुरू किया। संगठन ने बाल तस्करी रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, ट्रैफिकरों की पहचान करने और कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।

बाल तस्करी के खिलाफ चला वेदिक सोसाइटी का अभियान

लातेहार। विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस को लेकर वेदिक सोसाइटी ने बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने का संकल्प लिया। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग कार्यक्रम के तहत संगठन ने सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से जिले में बाल तस्करी पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता जताई। संस्था के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि ट्रैफिकिंग रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ट्रैफिकरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा कमजोर परिवारों और बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर शिक्षा एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही बच्चों को तस्करी और शोषण से सुरक्षित रखा जा सकता है।

मौके पर कई सदस्य मौजूद रहे।

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