बाल तस्करी के खिलाफ चला वेदिक सोसाइटी का अभियान
लातेहार में विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के मौके पर वेदिक सोसाइटी ने बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक प्रमुख अभियान शुरू किया। संगठन ने बाल तस्करी रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, ट्रैफिकरों की पहचान करने और कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
लातेहार। विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस को लेकर वेदिक सोसाइटी ने बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने का संकल्प लिया। नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग कार्यक्रम के तहत संगठन ने सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से जिले में बाल तस्करी पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता जताई। संस्था के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि ट्रैफिकिंग रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ट्रैफिकरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा कमजोर परिवारों और बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर शिक्षा एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही बच्चों को तस्करी और शोषण से सुरक्षित रखा जा सकता है।
मौके पर कई सदस्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें