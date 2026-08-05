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खुद के साथ समाज को नशामुक्त बनाने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महाराजगंज में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध आईटीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम 100 दिनों तक चलेगा और जागरूकता बढ़ाने के लिए चिकित्सक क्षेत्रों में जाएंगे।

खुद के साथ समाज को नशामुक्त बनाने का लिया संकल्प

महराजगंज, निज संवाददाता। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर से संबद्ध आईटीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मंगलवार को नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यार्थियों संग शिक्षकों और कर्मचारियों ने नशे से दूर रहने के साथ ही समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. हरनारायण सभी को मिलकर एक स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। इसके लिए सभी चिकित्सक आसपास के क्षेत्र में जाकर जन जागरूक करके सभी को नशे से दूर करना है। कार्यक्रम 100 दिनों तक चलेगा। जागरूकता अभियान में लोगों को नशे को कहें ना और स्वास्थ्य को कहें हां के प्रति प्रेरित करना है।

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डिप्टी मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ. विजेंद्र ने कहा कि नशामुक्त समाज बनाने के लिए नशे का उत्पादन कर रही फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉ. लजना, डॉ. आदित्य, डॉ. जागृति, डॉ. निमिषा, डॉ.कीर्ति, डॉ. हिमांशु, डॉ.सैकत, डॉ.दयावाला, डॉ.तान्या, डॉ.अमूल्य रत्न और डॉ. शिवानी श्रीवास्तव के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थी शामिल रहे।

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