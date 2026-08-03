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भारत स्काउट और गाइड ने चलाया नशा मुक्त भारत अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में भारत स्काउट और गाइड भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रशासन के प्रमुखों ने किया। 100 से अधिक स्काउट-गाइड्स ने नशा मुक्ति की शपथ ली और एसएम कॉलेज घाट पर डाक बमों की सेवा का योगदान दिया।

भारत स्काउट और गाइड ने चलाया नशा मुक्त भारत अभियान

भागलपुर, वरीय संवाददाता। जिला प्रशासन के निर्देश पर रविवार को भारत स्काउट और गाइड भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ​कार्यक्रम का उद्घाटन जिला मुख्य आयुक्त मनोज कुमार सिंह, जिला सचिव प्रवीण कुमार झा, जिला संगठन आयुक्त विपिन कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों एवं विभिन्न विद्यालयों के 100 से अधिक स्काउट-गाइड्स ने नशा मुक्ति की शपथ ली। इसके बाद उपाध्यक्ष विद्या झा और रूपम झा के नेतृत्व में एसएम कॉलेज घाट पर श्रावणी मेले के डाक बमों की सेवा की गई।

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