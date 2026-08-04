कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान की दिलाई शपथ
हुकुम सिंह बोरा पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत प्राचार्य अवनींद्र कुमार जोशी ने छात्रों और स्टाफ को नशापान नहीं करने की शपथ दिलाई। डॉ मंजू जोशी और डॉ कमला धौलाखंडी ने नशापान के दुष्प्रभावों का वर्णन किया। सभी ने समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।
कुंवर भाकुनी, सोमेश्वर। हुकुम सिंह बोरा पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं और स्टॉफ को प्राचार्य अवनींद्र कुमार जोशी ने नशापान नहीं करने की शपथ दिलाई। जबकि डॉ मंजू जोशी और डॉ कमला धौलाखंडी ने नशापान के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। वक्ताओं ने कहा कि नशापान से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति होती है। सभी ने समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।
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