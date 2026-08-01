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एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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सिमडेगा में एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही है, साथ ही यातायात नियमों के अनुपालन के लिए जागरूकता फैलायी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चला

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्दश पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं प्रमुख चौक-चौराहों पर सघन वाहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना, अवैध हथियार, मादक पदार्थ एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाना तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है।-

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