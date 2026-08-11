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रजिस्ट्री कार्यालय का बाबू एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने फतेहपुर के उपनिबंधक कार्यालय में एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता भीम सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी ने झूठे तथ्यों के आधार पर धमकाया और रिश्वत मांगी। गिरफ्तार आरोपी को खागा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

रजिस्ट्री कार्यालय का बाबू एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने मंगलवार को फतेहपुर के उपनिबंधक कार्यालय खागा के कनिष्ठ सहायक को एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध पर पहले झूठे तथ्य दिखाकर धमकाने और फिर मुकदमे से बचाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एंटी करप्शन टीम के अनुसार, फतेहपुर के संग्रामपुर सानी थाना खागा निवासी भीम सिंह ने कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की थी। आरोप लगया कि 17 जून को कराए गए बैनामा में झूठे तथ्य दिखाकर मुकदमा लिखाने की धमकी दिया और फिर मुकदमे से बचाने के एवज में रिश्वत मांगी।

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इस पर 13 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को उपनिबंधक कार्यालय खागा में दोपहर करीब दो बजे कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मूलरूप से प्रतापगढ़ के पूरेघनी पोस्ट रेडबीर थाना कोतवाली देहात का निवासी है। उसे खागा थाना पुलिस को सौंपते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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