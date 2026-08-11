प्रदेश स्तर पर एथलेटिक्स में अंशिका को मिला रजत

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले की होनहार बेटी अंशिका प्रजापति ने प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए संतकबीरनगर का नाम रोशन किया है। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 7 अगस्त को आयोजित 21वीं यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंशिका ने 3000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक अपने नाम किया। अंशिका की जीत पर जिले के खिलाड़ी गदगद हैं। आने वाली लड़कियों के लिए अंशिका रोल माडल के रूप में सामाने आएंगी।शहर से सटे बड़गो की रहने वाली रामनाथ प्रजापति की पुत्री अंशिका वर्तमान में एचआर इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। इसके पूर्व वह कम्पोजिट विद्यालय पठखौली से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की।

ग्रामीण परिवेश से निकलकर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली अंशिका की उपलब्धि से परिवार, गांव और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद अंशिका के खलीलाबाद पहुंचने पर लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने अंशिका का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उसकी उपलब्धि पर बधाई दी। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अंशिका का उत्साहवर्धन किया। अंशिका की इस जीत में प्रशिक्षक रमेश प्रसाद का सराहनीय योगदान रहा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रमेश प्रसाद ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिले के जो भी खिलाड़ी किसी भी खेल से जुड़े हैं और जिला अथवा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके प्रतिष्ठान पर दूध और पनीर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अंशिका की सफलता पर खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रशिक्षक मनोज यादव, जिला क्रीड़ा अधिकारी अभिज्ञान मालवीय, विमलेश ध्रुव, कुश्ती प्रशिक्षक यादवेन्द्र यादव, बास्केटबाल प्रशिक्षक सुरेंद्र, क्रिकेट प्रशिक्षक प्रिंस मिश्र, वरिष्ठ खिलाड़ी दिनेश यादव, संदीप यादव ने प्रसन्नता जताई है।