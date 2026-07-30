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ग्रामोदय महाविद्यालय के छात्र को दीक्षांत समारोह में मिलेगा स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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ग्रामोदय महाविद्यालय, अमरपुर काशी के समाज कार्य विभाग के मेधावी छात्र अंश गुप्ता ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया है। उनकी इस सफलता के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें बधाई दी है।

ग्रामोदय महाविद्यालय के छात्र को दीक्षांत समारोह में मिलेगा स्वर्ण पदक

ग्रामोदय महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, अमरपुर काशी के समाज कार्य (एमएसडब्लयू) विभाग के मेधावी छात्र अंश गुप्ता ने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। 4 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंश गुप्ता को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। अंश गुप्ता की इस उपलब्धि पर संस्थापक अध्यक्ष मुकुट सिंह, प्रबंधक बलराम शर्मा , प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार सिंह , एमएसडबल्यू विभागाध्यक्ष डॉ. वैभव राघव सहित समस्त शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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