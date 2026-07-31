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गोकशी प्रकरण का वांछित एक और आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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खुशालपुर में संरक्षित पशु कटान के मामले में सहसपुर पुलिस ने एक और आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। वसीम पहले से कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार दबिश दी और विद्यमान आरोपी सावेज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

गोकशी प्रकरण का वांछित एक और आरोपी गिरफ्तार

खुशालपुर में गुरुवार को सामने आए संरक्षित पशु कटान के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को सूचना मिली थी कि ग्राम खुशालपुर में कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि आरोपी सावेज अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दे चुका था।

इस संबंध में उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सावेज को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रात में पुलिस ने दबिश देकर फरार आरोपी वसीम (34) पुत्र शफीक निवासी खुशालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वसीम इस मुकदमे के अलावा थाना सेलाकुई और कोतवाली सहसपुर के अन्य मामलों में भी वांछित था। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।

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