गांवों में बहेगी विकास की गंगा, मांगी कार्ययोजनाएं

क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना 15 अगस्त तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जानी है। इससे पूर्व पांच अगस्त तक कार्ययोजना सीडीओ के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। कार्ययोजना तैयार करने के लिए डीपीआरओ ने पत्र जारी किया है। गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए डीपीआरओ कमल किशोर ने सभी बीडीओ और एडीओ पंचायतों को पत्र जारी किया है। पत्र के जरिए नई कार्ययोजना में पंचायत भवनों, सीएचसी, पीएचसी, स्कूल और गोआश्रय स्थलों के संपर्क मार्ग, बैडमिंटन-बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण, आधार सेवा केंद्र, अत्येष्टि स्थलों, पंचायत स्थलों, सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत और रंगाई पुताई, स्कूलों में दिव्यांग शौचालयों, बालक-बालिका शौचालयों का निर्माण और मरम्मत कार्य, ग्राम सचिवालयों में वाई फाई, कैमरा, फर्नीचर, वेब कैमरा आदि लगाना, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना या मरम्मत कार्य और बाल मैत्री शौचालयों की स्थापना, जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों आदि को शामिल करने का निर्देश दिया है।