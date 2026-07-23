प्रदर्शनी में छात्रों ने कौशल दिखाया
गाजियाबाद के आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने विभिन्न मॉडल और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए। कला वर्ग के छात्रों ने पेंटिंग और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए। विद्यालय के प्रबंधकों ने बताया कि ऐसी गतिविधियां वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं।
गाजियाबाद, गुलशन भारती। आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज में गुरुवार को वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करके अपना कौशल दिखाया। कला वर्ग के छात्रों ने पेंटिंग और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। विद्यालय प्रबंधक पुनीत कुमार और प्रधानाचार्या रचना वर्मा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें