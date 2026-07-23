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प्रदर्शनी में छात्रों ने कौशल दिखाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने विभिन्न मॉडल और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए। कला वर्ग के छात्रों ने पेंटिंग और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए। विद्यालय के प्रबंधकों ने बताया कि ऐसी गतिविधियां वैज्ञानिक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं।

प्रदर्शनी में छात्रों ने कौशल दिखाया

गाजियाबाद, गुलशन भारती। आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज में गुरुवार को वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करके अपना कौशल दिखाया। कला वर्ग के छात्रों ने पेंटिंग और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। विद्यालय प्रबंधक पुनीत कुमार और प्रधानाचार्या रचना वर्मा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।

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