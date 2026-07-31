लमही गुलजार, मुंशीजी की लेखनी ने लिया ‘आकार’
वाराणसी। अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर लमही में सालाना मेला सजा। स्मारक स्थल और रामलीला मैदान में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। साहित्यकारों का सम्मान और दीपावली समारोह का आयोजन भी हुआ। साउंड सिस्टम की कमी से कुछ समस्याएँ पेश आईं।
वाराणसी। अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर शुक्रवार को लमही में सालाना मेला सजा। स्मारक स्थल, शोध संस्थान से रामलीला मैदान तक विविध आयोजन हुए। इस वर्ष आयोजनों की रीढ़ स्कूली बच्चे रहे। चाहे संस्कृति विभाग की ओर से स्मारक स्थल पर कार्यक्रम शृंखला रही हो अथवा रामलीला मैदान में ग्रामीणों की ओर से आयोजित सत्र रहा हो। वहीं इन दोनों से अलग प्रेमचंद अध्ययन एवं शोध संस्थान में बीएचयू की ओर से हुआ आयोजन एकेडमिक वर्ग के लोगों तक सीमित रह गया।
कार्यक्रम का प्रारंभ
स्मारक स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत नगर के साहित्यकारों के सम्मान से हुई। सम्मानित होने वालों काशी विद्यपीठ के डॉ.अविनाश सिंह, तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ.अनुराग त्रिपाठी तथा कवि संतोष कुमार ‘प्रीत’ रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में मुंशीजी की रचनाओं पर आधारित विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मोह लिया। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र द्वारा ‘पागल हाथी’ कहानी-पाठ किया गया। यथार्थ क्रिएशन सोसाइटी द्वारा ‘बड़े घर की बेटी’, प्रेरणा कला मंच द्वारा ‘कफन’, नवरचना कॉन्वेंट स्कूल द्वारा ‘ईदगाह’, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर के बच्चों ने ‘पंच परमेश्वर’ और गिलट बाजार शाखा के बच्चों ने ‘मंत्र’ कहानी पर आधारित नाटक एवं सनवैली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी ‘पंच परमेश्वर’ का प्रभावशाली मंचन किया।
नाट्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम
नाट्य मंचनों के बीच-बीच में अन्य प्रस्तुतियां भी हुईं। दरभंगा घराने के विवेक विशाल ने निर्गुण गायन किया। श्याम सुंदर पाल, दीपक सिंह एवं महेंद्र सिंह यादव ने लोक गायन किया। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र की ओर से शाम को काव्य-पाठ किया गया। स्वागत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के प्रभारी डॉ.रामनरेश पाल एवं सरस संचालन अंजना झा ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला जज डॉ.चंद्रभाल सुकुमार, डॉ.दयानिधि मिश्र, प्रो.श्रद्धानंद, प्रो.रामसुधार Singh, डॉ.दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, बुद्धदेव तिवारी, डॉ.मंजरी पांडेय, अमित द्विवेदी, राजीव रंजन, अभिषेक सिंह, सुरेश दुबे, राजीव गौड़ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी.राय धर्मेंद्र सिंह एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत प्रो.सुरेंद्र प्रताप, डॉ.इंदीवर आदि ने मुंशीजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनके साहित्यिक एवं सामाजिक योगदान का स्मरण किया।
प्रेमचंद दीपावली के आयोजन
लमही में मनाई प्रेमचंद दीपावली
समय-समय पर काशी के महापुरुषों की याद में दीपावली मनाने वाली काशी में शुक्रवार की शाम लमही में प्रेमचंद दीपावली मनाई गई। सायंकाल मुंशी प्रेमचंद स्मारक स्थल एवं उनके पैतृक आवास को दीपों से सजाया गया। पांच हजार से अधिक दीपों की जगमग दोनों स्थानों का नजारा देखते ही बना। उल्लेखनीय है कि दीपावली और देवदीपावली मनाने वाली काशी में महामना दीपावली, करपात्र दीपावली, चिंतामणि दीपावली आदि का आयोजन इन विभूतियों की जयंती पर किया जाता है।
रामलीला मैदान में प्रस्तुतियां
रामलीला मैदान में भी सुबह से दोपहर बाद तक विविध प्रस्तुतियां हुईं। शुरुआत प्रमोद विश्वकर्मा के लोकगीतों से हुई। चोलापुर के एचएस अकादमी के बच्चों ने मुंशीजी की कहानी ‘बूढ़ी काकी’ पर आधारित नाटक का मंचन किया। तो मंचदूतम् के सधे कलाकारों ने ‘सवा सेर गेहूं’ को नाट्य प्रस्तुति का आधार बनाया। बाबतपुर के संगत महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने ‘ठाकुर का कुंआ’ कहानी का मर्म जीवंत किया। इस सत्र का समापन बाबतपुर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के बच्चों की नाट्य प्रस्तुति ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ से हुआ। इस सत्र का संचालन आयुषी दुबे ने किया।
साउंड सिस्टम की समस्या
साउंड सिस्टम ने मेहनत पर फेरा पानी
लमही में संस्कृति विभाग की ओर से प्रेमचंद उत्सव का आयोजन विगत दो दशकों से अधिक समय से किया जा रहा है लेकिन हर वर्ष होने वाली नाट्य प्रस्तुतियों के लिए उचित साउंड सिस्टम की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। इस वर्ष भी ज्यादातर मंचन के दौरान स्कूली बच्चे हाथ में माइक लेकर संवाद बोलते दिखे। यह नजारा स्मारक स्थल और रामलीला मैदान दोनों ही जगह समान रहा। माइक पकड़ कर संवाद बोलने की समस्या से बचने के लिए कुछ स्कूलों ने संवाद पहले ही रिकार्ड कर लिए थे लेकिन साउंड सिस्टम ऐसा था कि बीच-बीच में संवाद रुक जाता और बच्चे मंच पर पॉज लेकर खड़े हो जाते।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंArvind Mishra
शार्ट बायो : सांस्कृतिक समीक्षक के रूप में हिंदी पत्रकारिता में खास पहचान रखने वाले अरविन्द मिश्र अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं। उनके दादा स्व.पं.जनार्दन दत्त मिश्र ‘व्यास’ ने आजादी की लड़ाई में अपनी लेखनी से देश की सेवा की। उनके पिता नवगीतकार स्व.पं.अशोक मिश्र ‘सामयिक’ ने देश के कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उच्च पदों पर सेवाएं दीं।
परिचय एवं अनुभव
अरविन्द मिश्र, हिंदी सांस्कृतिक पत्रकारिता का जाना पहचाना नाम है। बीते ढ़ाई दशक से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता की मुख्य धारा में बतौर सांस्कृतिक पत्रकार कार्यरत हैं। पत्रकारिता की शुरुआत क्राइम रिपोर्टर के रूप में हुई। दैनिक आज और अमर उजाला के लिए अर्से तक धर्म-संस्कृति की रिपोर्टिंग के साथ-साथ खेल पत्रकारिता भी की। रंगमंच, साहित्यिक मंच और संचालन विधा पर लेखन करने के साथ ही स्वयं उक्त विधाओं से जुड़े भी हैं।
करियर का सफर
अरविन्द मिश्र ने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही काशी के सांध्यकालीन एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1997 में दैनिक आज से जुड़कर मुख्य धारा की पत्रकारिता आरंभ की। आज अखबार चार वर्ष सेवा देने के बाद वर्ष 2002 में दैनिक अमर उजाला के वाराणसी संस्करण से बतौर रिपोर्टर जुड़े। वर्ष 2008 से 2012 तक अमर उजाला कॉम्पैक्ट की डेस्क और रिपोर्टिंग टीम को लीड किया। बरेली में अमर उजाला कॉम्पैक्ट की लॉन्चिंग कराई। वर्ष 2013 में दैनिक हिन्दुस्तान के पटना संस्करण से जुड़े। हिन्दुस्तान की ‘पटना लाइव’ टीम को चार वर्षों तक लीड किया। वर्ष 2018 से वाराणसी में बतौर मुख्य संवाददाता कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
हाईस्कूल की परीक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी के रूप में उत्तीण करने के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा वाणिज्य विषय से दी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण की। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एम.कॉम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। बहुत ही कम समय में अरविन्द मिश्र ने अमर उजाला में सांस्कृतिक पत्रकारिता के नवीन मानदण्ड स्थापित कर दिए। इस दौरान उन्होंने ‘काशी परिक्रमा’, ‘आमने-सामने’ और ‘देखी तुम्हरी काशी’ जैसे कॉलमों के माध्यम से अपनी लेखनी को धार दी। प्रदूषण की मार झेल रही गंगा पर उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। गंगा पर उनके विशिष्ट लेखन से प्रभावित होकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरुशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें गंगारविन्द नाम दिया। सोशल मीडिया पर अरविन्द मिश्र इसी नाम से पहचाने जाते हैं। हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद अरविन्द मिश्र ने सांस्कृति पत्रकारिता में मील के कई पत्थर स्थापित किए। उन रिपोर्ट में रामनगर की रामलीला, नाटी इमली के भरत मिलाप से लेकर काशी में होने वाले धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों की अनेकानेक रिपोर्ट शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह और काशी के अति प्राचीन बेनियाबाग के इतिहास को पहली बार कलमबंद करने का श्रेय भी अरविन्द मिश्र को ही जाता है। उन्हें हिन्दुस्तान अखबार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले ‘होनहार अवार्ड’ इंडिवीजुअल कैटेगरी में छह बार दिए जा चुके हैं। जिन समाचार शृंखलाओं के लिए उन्हें यह अवार्ड मिले उनमें ‘काकोरी काण्ड के नायक’, ‘मैं बेनियाबाग हूं’, ‘प्रेमचंद के बहाने’, ‘प्रेमचंद से छल’, ‘सब्जीवाला शायर’ और ‘गंगा कावेरी’ शामिल हैं। संकट मोचन संगीत समारोह, काशी तमिल संगमम, बनारस लिट् फेस्ट जैसे वृहद आयोजनों की यादगार कवरेज की कटिंग पाठकों ने सहेज कर रखी है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के दिन अरविन्द मिश्र ने 23 अगस्त की तारीख को चंद्रयान दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल छेड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौट कर सीधे इसरो पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी।
विशेषज्ञता
अरविन्द मिश्र निश्चित रूप से सांस्कृति पत्रकार के रूप में अपनी खास पहचान रखते हैं लेकिन मानवीय कोणों वाली स्टोरी, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में भी अपनी दक्षता प्रमाणित की है। एक सफल रिपोर्टर होने के साथ ही उन्होंने अपने आप को एक छायाकार के रूप में भी स्थापित किया। हिन्दुस्तान समाचार पत्र में पटना और वाराणसी संस्करण में सौ से अधिक फोटोग्राफ पर बाइलाइन मिल चुकी है। काशी में देवदीपावली के उत्सव की उनके द्वारा ली गई तस्वीर को हिन्दुस्तान के देशभर के सभी संस्करणों में प्रमुखता से स्थान मिल चुका है।और पढ़ें