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मिथिला अकादमी में छात्र परिषद का अलंकरण समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो में मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल में वार्षिक अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुमुद कुमार ठाकुर ने किया। छात्र परिषद के नए पदाधिकारियों को बैज पहनाए गए, जिसमें राहुल कुमार हेड ब्वाय और श्रद्धा सिंह हेड गर्ल के तौर पर चुने गए हैं।

मिथिला अकादमी में छात्र परिषद का अलंकरण समारोह आयोजित

बोकारो ,प्रतिनिधि। मिथिला अकादमी पब्लिक स्कूल में शनिवार को नवगठित छात्र परिषद के लिए वार्षिक अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बीपीएससीएल के पूर्व सीईओ कुमुद कुमार ठाकुर एवं विद्यालय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने छात्र परिषद के पदाधिकारियों और विभिन्न सदनों के कप्तानों को बैज एवं सैश पहनाकर अलंकृत किया। उन्होंने छात्रों से नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। विद्यालय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार और प्राचार्य अमर प्रसाद ने भी विद्यार्थियों को प्रेरित किया। छात्र परिषद में राहुल कुमार हेड ब्वाय, श्रद्धा सिंह हेड गर्ल तथा कृष्ण चंदवंशी व काजल तिवारी वाइस हेड पद पर चुने गए।

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