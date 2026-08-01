विद्यापीठ के हॉस्टलों में 101 रुपये में भोजन
वाराणसी में, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने काशी विद्यापीठ के छात्रावासों में मेस की शुरुआत का निर्देश दिया है। छात्रों को 3030 रुपये प्रति माह की मेस फीस देनी होगी। हॉस्टल में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। विद्यार्थी आवेदन के लिए नियमावली का पालन करें।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। दीक्षांत समारोह के मंच से राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की हिदायत के बाद काशी विद्यापीठ के छात्रावासों में मेस की पहल की गई है। मेस फीस 3030 रुपये महीना तय की गई है यानी छात्रों को 101 रुपये में एक दिन का भोजन मिलेगा। मुख्य गृहपति की तरफ से शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। विद्यापीठ परिसर में इस सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आठ अगस्त तक हॉस्टल आवंटन के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। पहले वर्ष के लिए हॉस्टल फीस सात हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही छात्रों को तीन महीने का मेस शुल्क 9090 रुपये भी अग्रिम जमा करना होगा।
शोधार्थियों के लिए डॉ. संपूर्णानंद शोध छात्रावास में भी कक्ष आवंटन शुरू किया गया है। मुख्य गृहपति डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्रावास के लिए विद्यार्थियों को छात्रावास नियमावली को 10 रुपए के एफिडेविड या ई स्टाम्प पेपर पर बनाकर आवेदन करना होगा। इस सत्र में डॉ. संपूर्णानंद शोध छात्रावास, जेके महिला छात्रावास के सी ब्लॉक और नरेंद्र देव छात्रावास में कक्ष आवंटन किए जाएंगे।
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