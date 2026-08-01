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पवन कल्याण की पत्नी ने हाथी-बाघ को लिया गोद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडाला ने अपने जन्मदिन पर हाथी और बाघ को गोद लिया। उन्होंने विशाखापत्तनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में एक एशियाई हाथी और एक रॉयल बंगाल टाइगर के लिए 6.30 लाख रुपये का योगदान दिया। यह राशि पशुओं की देखभाल और वन्यजीव संरक्षण में मदद करेगी।

पवन कल्याण की पत्नी ने हाथी-बाघ को लिया गोद

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना ने जन्मदिन पर की घोषणाविशाखापत्तनम, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडाला ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हाथी-बाघ को गोद लिया है। अन्ना ने विशाखापत्तनम स्थित इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान के ‘पशु गोद लेने की योजना’ के तहत एक एशियाई हाथी और एक रॉयल बंगाल टाइगर को एक वर्ष के लिए गोद लिया।

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पशु गोद लेने के लिए योगदान

प्राणी उद्यान की क्यूरेटर जी. मंगम्मा ने बताया कि अन्ना कोनिडाला ने दोनों पशुओं की देखभाल और कल्याण के लिए एक वर्ष के लिए कुल 6.30 लाख रुपये का योगदान दिया है। मंगम्मा ने शुक्रवार देर रात जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान अन्ना कोनिडाला का ‘‘एनिमल एडॉप्शन फैमिली’ में स्वागत करता है और पशु कल्याण, चिड़ियाघर प्रबंधन तथा वन्यजीव संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है।”

पशुओं की देखभाल का खर्च

उन्होंने बताया कि अन्ना कोनिडाला ने भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु एशियाई हाथी को गोद लेने के लिए 4.30 लाख रुपये और भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर के लिए दो लाख रुपये का योगदान दिया है।

वन्यजीव संरक्षण में योगदान

क्यूरेटर ने कहा कि यह राशि दोनों पशुओं की देखभाल, पोषण, बेहतर प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने और पशु चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर खर्च की जाएगी। साथ ही, इससे वन्यजीव संरक्षण के महत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्ना कोनिडाला की यह पहल अन्य लोगों को भी अपने विशेष अवसरों को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी。

पशु गोद लेने की योजना

मंगम्मा ने बताया कि चिड़ियाघर की ‘पशु गोद लेने की योजना’ के तहत व्यक्ति, परिवार, शैक्षणिक संस्थान, संगठन और कॉर्पोरेट संस्थाएं पशु कल्याण एवं वन्यजीव संरक्षण में योगदान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत (पुरानी कर व्यवस्था में लागू प्रावधानों के अनुसार) कर छूट का भी पात्र है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अन्ना कोनिडाला ने कितने पैसे का योगदान दिया?
अन्ना कोनिडाला ने दोनों पशुओं की देखभाल और कल्याण के लिए कुल 6.30 लाख रुपये का योगदान दिया है।
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