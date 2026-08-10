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ब्रिलियंट के पूर्व छात्र अंकुश ने सीडीएस में लहराया परचम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र अंकुश कुमार ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा देंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें बधाई दी और उनकी मेहनत को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बताया।

ब्रिलियंट के पूर्व छात्र अंकुश ने सीडीएस में लहराया परचम

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र अंकुश कुमार ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) परीक्षा में सफलता हासिल की है। सीडीएस के माध्यम से चयनित अंकुश अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में देश की सेवा करेंगे। अंकुश की सफलता से ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम कुंतैल ने अंकुश को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी का भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में चयनित होना पूरे विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। अंकुश की मेहनत, अनुशासन, दृढ़ इच्छाशक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है।

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अंकुश ने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और माता-पिता को देते हुए राष्ट्रसेवा का संकल्प दोहराया।

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