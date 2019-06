बिहार: RJD विधायक के बेटे ने की वेंडर की पिटाई, मामला दर्ज

बिहार के सासाराम से विधायक अशोक कुमार के बेटे अंकुर कुमार पर एक वेंडर की पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rohtas: Ankur Kumar, son of RJD MLA from Sasaram, Ashok Kumar, allegedly thrashed a street vendor yesterday at a residential hotel of his father, 'Ankur hotel' in Sasaram. The boy is undergoing treatment at a hospital. Case registered against Ankur Kumar & 2 others. #Bihar pic.twitter.com/xxnonJ8s6Z