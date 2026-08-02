खेल : अंकुर और यशस्विनी राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियन
नई दिल्ली में रविवार को 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंकुर भट्टाचार्जी ने पुरुष और यशस्विनी घोरपड़े ने महिला एकल का खिताब जीता। अंकुर ने पायस जैन को 4-3 से हराया, जबकि यशस्विनी ने श्रीजा अकुला को 4-1 से पराजित किया। भारत ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश स्वर्ण पदक जीते।
नई दिल्ली, एजेंसी। अंकुर भट्टाचार्जी ने रविवार को 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पुरुष और यशस्विनी घोरपड़े ने महिला एकल का खिताब जीता। अंकुर ने रोमांचक फाइनल में पायस जैन को 4-3 (11-8, 9-11, 7-11, 11-8, 4-11, 11-4, 11-9) से हराया। यशस्विनी ने एकतरफा अंदाज में श्रीजा अकुला को 4-1 (11-6, 11-1, 8-11, 11-7) से पराजित किया। भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के मुकाबले में निर्णायक गेम में पायस ने 7-4 की बढ़त बनाकर जीत की ओर कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन अंकुर ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 8-8 से बराबर किया।
फिर 10-9 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद पायस का रिटर्न बाहर जाने से अंकुर ने निर्णायक गेम 11-9 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। मेजबान टीम को एकमात्र निराशा पुरुष युगल वर्ग में मिली। मलेशिया के शेन क्यू वोंग और जावेन चोंग की जोड़ी ने फाइनल में मानव ठक्कर और मनुष शाह को 11-9, 12-10, 11-7 से मात देकर खिताब जीता।महिला युगल का फाइनल पूरी तरह भारतीय रहा। इसमें श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास ने यशस्विनी और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 (11-8, 11-13, 11-8, 11-6) से हराकर ट्रॉफी जीती। मिश्रित युगल फाइनल में मानव और तनीषा कोटेचा ने मलेशिया की ऐ जिन और रिचर्ड रुई को 3-2 (11-8, 10-12, 10-12, 11-9, 11-5) से हराया।
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