Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दीक्षांत समारोह में अंजू को मिला स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

पीलीभीत। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षान्त समारोह में अंजू देवी ने एमएससी गृहविज्ञान मानव विकास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे, जिन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। अंजू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया।

दीक्षांत समारोह में अंजू को मिला स्वर्ण पदक

पीलीभीत। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षान्त समारोह में पुष्प इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड हायर स्टडीज की छात्रा अंजू देवी ने एमएससी गृहविज्ञान मानव विकास विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उपलब्धि के लिए उन्हें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि उप्र सरकाार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार डॉ. राकेश कुमार, एसएस विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर के कुलपति प्रो. पीबी सिंह तथा रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह सहित अनेक शिक्षाविद् एवं गणमान्य अतिथि रहे। अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधियाँ प्रदान कर सराहा।

ये भी पढ़ें:सकारात्मक सोच और बेहतर प्लानिंग से ही मिलेगी सफलता - डॉ. राकेश कुमार

निदेशक अनुज भटनागर ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्रा को सराहा। कहा कि देश की बेटियाँ शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। स्वर्ण पदक विजेता अंजू देवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन और सहयोग को दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ मो सलीम, उप-प्राचार्या डॉ गीतिका शुक्ला व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित समस्त विभागाध्यक्ष ने छात्रा को सराहा।

ये भी पढ़ें:Bareily News: ज्ञान के साथ संस्कार भी जरूरी, राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : आनंदीबेन पटेल
ये भी पढ़ें:अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में जीता स्वर्ण पदक राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में किया सम्मानित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।