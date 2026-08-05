दीक्षांत समारोह में अंजू को मिला स्वर्ण पदक
पीलीभीत। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षान्त समारोह में अंजू देवी ने एमएससी गृहविज्ञान मानव विकास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे, जिन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। अंजू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया।
पीलीभीत। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षान्त समारोह में पुष्प इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड हायर स्टडीज की छात्रा अंजू देवी ने एमएससी गृहविज्ञान मानव विकास विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। उपलब्धि के लिए उन्हें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि उप्र सरकाार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार डॉ. राकेश कुमार, एसएस विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर के कुलपति प्रो. पीबी सिंह तथा रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह सहित अनेक शिक्षाविद् एवं गणमान्य अतिथि रहे। अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधियाँ प्रदान कर सराहा।
निदेशक अनुज भटनागर ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्रा को सराहा। कहा कि देश की बेटियाँ शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। स्वर्ण पदक विजेता अंजू देवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन और सहयोग को दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ मो सलीम, उप-प्राचार्या डॉ गीतिका शुक्ला व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित समस्त विभागाध्यक्ष ने छात्रा को सराहा।
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