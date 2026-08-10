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अंतरराष्ट्रीय वूशु में दो कांस्य पदक जीतने वाली अंजना सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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जॉर्जिया के बाटुमी में आयोजित वूशु चैंपियनशिप-2026 में अंजना कुमारी ने दो कांस्य पदक जीते। कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां प्राचार्य और शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। अंजना ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और प्रशिक्षकों को दिया। उनका यह प्रदर्शन झारखंड का नाम रोशन करता है।

अंतरराष्ट्रीय वूशु में दो कांस्य पदक जीतने वाली अंजना सम्मानित

सिल्ली, प्रतिनिधि। जॉर्जिया के बाटुमी शहर में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वूशु (ताउलु) चैंपियनशिप-2026 में दो कांस्य पदक जीतकर सिल्ली का नाम रोशन करने वाली सिल्ली कॉलेज की एमकॉम छात्रा अंजना कुमारी का सोमवार को कॉलेज परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनंत कुमार महतो समेत शिक्षकों ने अंजना को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान बिरसा मुंडा अकादमी के वूशु कोच वाहिद अली को भी पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान कॉलेज के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अंजना का उत्साह बढ़ाया। प्राचार्य डॉ. अनंत कुमार महतो ने कहा कि अंजना ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक हासिल किए हैं। उनकी उपलब्धि से सिल्ली कॉलेज के साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि अंजना की सफलता क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले युवाओं को इससे नई ऊर्जा मिलेगी。

मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम:

अन्य वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना अंजना की मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम है। कॉलेज परिवार ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। वहीं, अंजना ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, कॉलेज के शिक्षकों, वूशु प्रशिक्षक वाहिद अली और सहयोगियों को दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीतना गर्व का क्षण था। आगे भी कड़ी मेहनत कर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने का प्रयास जारी रहेगा।

कार्यक्रम में ये थे मौजूद:

कार्यक्रम का संचालन प्रो. विश्वनाथ मुंडा ने किया। मौके पर सावित्री बाला, त्रिभुवन महतो, सुकल्याण महतो, प्रभा मेहता, डॉ. योगेंद्र महतो, हुलसी कुमारी, केशव प्रसाद राय समेत नकुल चंद्र महतो, तिलक महतो, महितोश महतो, अर्चना कोइरी, भवानंद चौधरी, विपिन महतो, मंजुलता कुमारी, दुर्गेश कुमार, पवन भगत, विपिन कुमार महतो, श्यामल दे, सुनील, निखिल, यदुनाथ महतो, रिचा कुमारी, सुमंती कुमारी, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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